Трамп объявил о новых «мощных» санкциях против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем видеообращении к нации объявил о новых санкциях против Ирана.

«США немедленно наложит дополнительные мощные санкции до тех пор, пока Иран не изменит своего поведения», - заявил Трамп.

США требуют, чтобы Иран отказался от "ядерных амбиций". Трамп добавил, что это должны "осознать" Великобритания, Германия, Россия и Китай.

Трамп не конкретизировал, какие именно ограничения будут введены в отношении Ирана. Но заявил, что США готовы «принять мир с Ираном».

3 января спецслужбы США по распоряжению Трампа убили высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран в ночь на 8 января нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. В Тегеране сообщили, что при атаке погибли 80 американских военнослужащих и 200 получили ранения. Трамп заявил, что жертв и пострадавших нет.