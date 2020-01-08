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«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

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 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

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 Трамп заявил, что Сулеймани следовало убить давно

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19:50   8 Января 2020
Весь мир

Трамп объявил о новых «мощных» санкциях против Ирана

Трамп объявил о новых «мощных» санкциях против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем видеообращении к нации объявил о новых санкциях против Ирана. 

«США немедленно наложит дополнительные мощные санкции до тех пор, пока Иран не изменит своего поведения», - заявил Трамп.

США требуют, чтобы Иран отказался от "ядерных амбиций". Трамп добавил, что это должны "осознать" Великобритания, Германия, Россия и Китай.

Трамп не конкретизировал, какие именно ограничения будут введены в отношении Ирана. Но заявил, что США готовы «принять мир с Ираном».

3 января спецслужбы США по распоряжению Трампа убили высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран в ночь на 8 января нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. В Тегеране сообщили, что при атаке погибли 80 американских военнослужащих и 200 получили ранения. Трамп заявил, что жертв и пострадавших нет.

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Автор: Мария Владимирова
#сша #иран #политика #трамп #весь мир #сулеймани

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