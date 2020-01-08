Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Похищенных в Нигерии российских моряков освободили

Похищенных в Нигерии российских моряков освободили

 Путин и Эрдоган назвали действия США в Персидском заливе рискованными и неправомерными

Путин и Эрдоган назвали действия США в Персидском заливе рискованными и неправомерными
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Признавшийся в краже нефти в САР Трамп теперь говорит, что США не нужно «черное золото»

Признавшийся в краже нефти в САР Трамп теперь говорит, что США не нужно «черное золото»

 Трамп заявил, что Сулеймани следовало убить давно

Трамп заявил, что Сулеймани следовало убить давно
Похищенных в Нигерии российских моряков освободили

Похищенных в Нигерии российских моряков освободили

 Путин и Эрдоган назвали действия США в Персидском заливе рискованными и неправомерными

Путин и Эрдоган назвали действия США в Персидском заливе рискованными и неправомерными
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Признавшийся в краже нефти в САР Трамп теперь говорит, что США не нужно «черное золото»

Признавшийся в краже нефти в САР Трамп теперь говорит, что США не нужно «черное золото»

 Трамп заявил, что Сулеймани следовало убить давно

Трамп заявил, что Сулеймани следовало убить давно
19:39   8 Января 2020
Весь мир

Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия, пока он у власти

Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия, пока он у власти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не будет иметь ядерное оружие, пока он находится у власти. Кроме того, американский лидер заявил, что Тегеран поддерживает террористов.

С таким заявлением Трамп выступил в среду, 8 января, после  иранского ракетного удара по военным базам США в Ираке.

США в ночь на 3 января нанесли удары по аэропорту Багдада, в результате чего был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака.

Действия Вашингтона раскритиковало мировое сообщество. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа нарушает международное право и грозит полномасштабной войной на Ближнем Востоке.

Иран в ночь на 8 января нанес ответные ракетные удары по военным базам США в Ираке. В Тегеране сообщили, что при атаке погибли 80 американских военнослужащих и 200 получили ранения. Трамп заявил, что жертв и пострадавших нет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#иран #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...