Трамп заявил, что при ракетном ударе Ирана по базам США в Ираке никто не пострадал

Среди американских военнослужащих нет погибших и пострадавших в результате ракетного удара Ирана по базам США в Ираке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации.

Иранские ВС в ночь на 8 января нанесли ракетный удар по военным базам США в Ираке. По заявлению Тегерана, это стало ответом на убийство американцами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Иран сообщал, что в результате удара погибли около 80 американских военнослужащих, еще 200 получили ранения.

Трамп в своем обращении заявил, что США будут вводить новые «более мощные санкции» против Ирана.