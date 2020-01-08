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 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

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Признавшийся в краже нефти в САР Трамп теперь говорит, что США не нужно «черное золото»

 Трамп заявил, что Сулеймани следовало убить давно

Трамп заявил, что Сулеймани следовало убить давно
19:39   8 Января 2020
Весь мир

Трамп заявил, что при ракетном ударе Ирана по базам США в Ираке никто не пострадал

Трамп заявил, что при ракетном ударе Ирана по базам США в Ираке никто не пострадал

Среди американских военнослужащих нет погибших и пострадавших в результате ракетного удара Ирана по базам США в Ираке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации.

Иранские ВС в ночь на 8 января нанесли ракетный удар по военным базам США в Ираке. По заявлению Тегерана, это стало ответом на убийство американцами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Иран сообщал, что в результате удара погибли около 80 американских военнослужащих, еще 200 получили ранения. 

Трамп в своем обращении заявил, что США будут вводить новые «более мощные санкции» против Ирана.

 

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Автор: Мария Владимирова
#сша #иран #политика #трамп #весь мир

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