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19:41   8 Января 2020
Весь мир

ЕС признал незаконным соглашение ПНС Ливии и Турции

ЕС признал незаконным соглашение ПНС Ливии и Турции

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что подписанный между  Триполи и Анкарой меморандум о взаимопонимании не соответствует международному морскому праву. Об этом он сообщил после встречи с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Ранее 3 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал законопроект, который предусматривает отправку войск в Ливию. Такое решение принято было после того, как так называемое ПНС Ливии, сотрудничающее с террористами, официально попросило Анкару о предоставлении военной помощи.

Турция продолжает отправлять в Ливию сирийских боевиков, а также помогает силам «правительства», отправляя им вооружение и технику, подчеркивает ФАН.

Напомним, в настоящее время в Ливии продолжается контртеррористическая операция, которую против боевиков ПНС проводит Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

 

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Автор: Тоня Краснова
#турция #ливия #евросовет

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