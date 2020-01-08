ЕС признал незаконным соглашение ПНС Ливии и Турции

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что подписанный между Триполи и Анкарой меморандум о взаимопонимании не соответствует международному морскому праву. Об этом он сообщил после встречи с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Ранее 3 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал законопроект, который предусматривает отправку войск в Ливию. Такое решение принято было после того, как так называемое ПНС Ливии, сотрудничающее с террористами, официально попросило Анкару о предоставлении военной помощи.

Турция продолжает отправлять в Ливию сирийских боевиков, а также помогает силам «правительства», отправляя им вооружение и технику, подчеркивает ФАН.

Напомним, в настоящее время в Ливии продолжается контртеррористическая операция, которую против боевиков ПНС проводит Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром.