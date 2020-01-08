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19:10   8 Января 2020
Весь мир

Тунис изъял контрабандное оружие Турции, предназначенное для терористов ПНС Ливии

Тунис изъял контрабандное оружие Турции, предназначенное для терористов ПНС Ливии

МВД Туниса изъяло партию оружия, которое направлялось из Турции в Ливию. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Халед Хаюни  в эфире местного радио «аш-Шамс».

По словам представителя МВД, операция прошла в городе Бени Хедаш провинции Маденин. Полицейские арестовали пять контрабандистов. В ночь с 4 на 5 января в городе также конфисковали еще одну партию оружия — 35 штурмовых винтовок пытались провезти в Бени Хедаш.

Президент Турции Тайип Эрдоган 20 июня 2019 года признал, что Анкара нарушает эмбарго ООН и продает оружие и оборудование так называемому Правительству национального согласия Ливии, которое сотрудничает с террористами. Уже 22 июня арабские СМИ со ссылкой на высокопоставленного военного источника Ливии сообщили о новой отправке Турцией оружия в Ливию.

Источник отметил, что оружие доставят в течение нескольких дней в Мисурату для поддержки боевиков.

Во второй половине октября около двух тысяч боевиков из Сирии было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. Об этом рассказал на допросе полевой командир, взятый в плен солдатами ЛНА.

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Автор: Арсений Аскольский
#тунис

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