Тунис изъял контрабандное оружие Турции, предназначенное для терористов ПНС Ливии

МВД Туниса изъяло партию оружия, которое направлялось из Турции в Ливию. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Халед Хаюни в эфире местного радио «аш-Шамс».

По словам представителя МВД, операция прошла в городе Бени Хедаш провинции Маденин. Полицейские арестовали пять контрабандистов. В ночь с 4 на 5 января в городе также конфисковали еще одну партию оружия — 35 штурмовых винтовок пытались провезти в Бени Хедаш.

Президент Турции Тайип Эрдоган 20 июня 2019 года признал, что Анкара нарушает эмбарго ООН и продает оружие и оборудование так называемому Правительству национального согласия Ливии, которое сотрудничает с террористами. Уже 22 июня арабские СМИ со ссылкой на высокопоставленного военного источника Ливии сообщили о новой отправке Турцией оружия в Ливию.

Источник отметил, что оружие доставят в течение нескольких дней в Мисурату для поддержки боевиков.

Во второй половине октября около двух тысяч боевиков из Сирии было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. Об этом рассказал на допросе полевой командир, взятый в плен солдатами ЛНА.