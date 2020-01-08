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18:42   8 Января 2020
Весь мир

Марокко категорически против вмешательства Турции в Ливию

Марокко категорически против вмешательства Турции в Ливию

Министр иностранных дел Марокко Насер Бурайта выступил против военного вмешательства Турции в дела Ливии. Ситуация в стране показывает, что интервенция в Ливию только осложняет обстановку, подчеркнул он.

Присутствие других государств на территории африканской страны отдаляет возможность решить кризис политическим путем, углубляя разногласия и угрожая безопасности в регионе, добавил министр.

6 января в Триполи, согласно заключенному соглашению между Анкарой и террористическим Правительством национального согласия (ПНС), прибыла первая партия турецких военных. Они призваны защищать интересы бандформирований, потерявших боевой дух в связи с приближением к городу сил Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Ранее Турция неофициально вмешивалась в дела Ливии, в частности, поставляла оружие в обход эмбарго ООН, а также перебрасывала сирийских боевиков через Стамбул из Идлиба на сторону террористов из ПНС Ливии.

Во второй половине октября около двух тысяч боевиков из Сирии было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. Об этом рассказал на допросе полевой командир, взятый в плен солдатами ЛНА.

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Автор: Арсений Аскольский
#турция #ливия

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