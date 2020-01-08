США планировали уничтожить правительственный самолет Ирана, но сбили украинский лайнер, такие версии выдвигают иранские СМИ после авиакатастрофы около Тегерана, где погибли все 167 человек, находившихся на борту Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Федеральное агентство новостей (ФАН) попыталось разобраться в том, мог ли оказаться на пути украинского самолета американский беспилотник и стать причиной трагедии.

Самолет МАУ вылетел из Тегерана в Киев и пропал с радаров через две минуты, а рухнул через восемь. Лайнер упал с высоты в 2,4 километра. За несколько часов до ЧП Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. США отрицают потери, но в Иране заявили о том, что погибло не менее 80 военных США и 200 получили ранения.

Первые сообщения о запуске ракет по военным базам США в Ираке поступили в 02:00 по московскому времени, затем появились первые видео. Спустя полтора часа СМИ сообщили, что Иран начал вторую волну атаки, проведя еще один пуск ракет.

В 03:43 по Москве на сайте Пентагона появилось официальное заявление о ракетной атаке. В 04:52 Федеральное агентство авиации США (FAA) заявило о том, что приостанавливает авиасообщение в небе над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами.

Несмотря на то, что небо над Ираном закрыл еще ряд стран, в 05:38 по Москве из Тегерана вылетает украинский гражданский самолет и спустя восемь минут падает. Ряд источников уверен, что лайнер сбил американский беспилотник.

В частности, издание Live Report пишет, что США планировали уничтожить правительственный самолет с лицами, отвечавшими за нападение на базы в Айн аль-Асад и Эрбиле, но по ошибке сбили не тот лайнер. Источник отметил, что неподалеку от места трагедии нашли беспилотник MQ-1 Predator, который находится в основном на вооружении США.

Среди ВВС Ирана есть несколько видов гражданских самолетов Boeing, поэтому версия с американским беспилотником вполне вероятна. Также не в пользу США говорит тот факт, что в 1988 году Соединенные Штаты уже сбивали гражданский лайнер в небе над Ираном, когда рейсер ВМС США Vincennes запустил ракету класса «земля — воздух» по авиалайнеру Airbus A300 компании Iran Air.

ФАН не исключает, что с одной из военных баз США в соседних государствах вполне мог вылететь американский беспилотник и поразить гражданский самолет. Кроме того, за минуту до авиакатастрофы президент США Дональд Трамп анонсировал в Тwitter некое заявление. Вероятно, глава США планировал отчитаться перед гражданами Соединенных Штатов об убийстве ряда высокопоставленных чиновников Ирана, но беспилотник сбил не то, что планировалось.

Сейчас оба черных ящика найдены, власти Ирана заявили, что не будут передавать бортовые самописцы в компанию «Боинг». Возможно, это связано с тем, что Иран не хочет афишировать атаку американского беспилотника.

Эксперт Владимир Карасев говорит, что США в очередной раз становятся поджигателями войны во главе с Трампом, который набирает себе очки в преддверии президентской гонки в Соединенных Штатах.