Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган расценили убийство иранского генерала Касема Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные.

Об этом по итогам церемонии запуска «Турецкого потока» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Путин и Эрдоган провели переговоры в закрытом от прессы режиме, которые длились более полутора часов.

«Обсудили ситуацию, которая сложилась в Персидском заливе в результате неправомерных и очень рискованных акций Соединенных Штатов на территории Ирака против иранских граждан, включая Сулеймани», — отметил Лавров.

США в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака.

За убийство Сулеймани Вашингтон раскритиковало мировое сообщество. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа нарушает международное право и грозит полномасштабной войной на Ближнем Востоке.