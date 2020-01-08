Путин и Эрдоган подчеркнули решимость бороться с терроризмом в Сирии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган подчеркнули решимость бороться с терроризмом в Сирии в соответствии с ранее подписанными соглашениями. Об этом по итогам церемонии запуска «Турецкого потока» заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Россия и Турция подчеркнули решимость бороться с терроризмом на территории САР. Осенью 2019 года Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали меморандум, согласно которому 30-километровую буферную зону в Сирии на границе с Турцией покидают курдские радикалы, сотрудничающие с террористами. В свою очередь Россия и Турция проводят на этой территории патрулирование.

8 января в Стамбуле Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток». Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российские месторождения обеспечат поставки газа по «Турецкому потоку» на 110 лет вперед.