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«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

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 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

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Марокко категорически против вмешательства Турции в Ливию

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 Путин и Эрдоган подчеркнули решимость бороться с терроризмом в Сирии

Путин и Эрдоган подчеркнули решимость бороться с терроризмом в Сирии
18:03   8 Января 2020
Весь мир

Россия и Турция призвали ливийцев прекратить огонь в ночь на 12 января

Россия и Турция призвали ливийцев прекратить огонь в ночь на 12 января

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган призвали ливийцев прекратить огонь в ночь на воскресенье, 12 января. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

Путин и Эрдоган до церемонии официального открытия газопровода «Турецкий поток» провели двусторонние переговоры за закрытыми дверями. Позднее, министерства иностранных дел обеих стран сообщили, что лидеры обсудили Сирию, обострение ситуации после убийства США иранского генерала Сулеймани и Ливию.

Россия и Турция призвали стороны конфликта в Ливии решать спорные вопросы за столом переговоров, только таким образом удастся достичь стабильности в стране.

«Мы подтверждаем нашу твердую приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Прочный мир и стабильность в этой стране могут быть достигнуты только путем политического процесса, ведомого и осуществляемого ливийцами и основанного на искреннем и инклюзивном диалоге между ними», — говорится в совместном заявлении двух лидеров.

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Автор: Мария Владимирова
#путин #сирия #эрдоган

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