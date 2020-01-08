Россия и Турция призвали ливийцев прекратить огонь в ночь на 12 января

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган призвали ливийцев прекратить огонь в ночь на воскресенье, 12 января. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Путин и Эрдоган до церемонии официального открытия газопровода «Турецкий поток» провели двусторонние переговоры за закрытыми дверями. Позднее, министерства иностранных дел обеих стран сообщили, что лидеры обсудили Сирию, обострение ситуации после убийства США иранского генерала Сулеймани и Ливию.

Россия и Турция призвали стороны конфликта в Ливии решать спорные вопросы за столом переговоров, только таким образом удастся достичь стабильности в стране.