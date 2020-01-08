Путин и Эрдоган подтвердили намерение развивать партнерство во всех областях

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган подтвердили намерение развивать партнерство РФ и Турции во всех областях. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после официального запуска газопровода «Турецкий поток».

По словам Лаврова, Путин и Эрдоган сделали совместное заявление, подтвердив намерение развивать российско-турецкое партнерство во всех сферах.

В среду, 8 января, президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган открыли в Стамбуле газопровод «Турецкий поток», который соединяет Россию и Турцию через Черное море. Общая протяженность трубопровода составляет около 1100 километров, при этом свыше 900 километров проходят по дну Черного моря.

В ходе церемонии Путин отметил, что Россия и Турция показывают пример взаимодействия на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Эрдоган на открытии газопровода несколько раз назвал российского лидера другом и отметил, что Путин является «умным попутчиком» в вопросе сотрудничества.