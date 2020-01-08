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«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

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 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

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 Путин и Эрдоган подчеркнули решимость бороться с терроризмом в Сирии

Путин и Эрдоган подчеркнули решимость бороться с терроризмом в Сирии
17:43   8 Января 2020
Весь мир

Темами переговоров Путина и Эрдогана стали Сирия, Иран, США и Ливия

Темами переговоров Путина и Эрдогана стали Сирия, Иран, США и Ливия

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган на закрытых двусторонних переговорах в Стамбуле обсудили Сирию, снижение напряженности между Ираном и США, а также Ливию. Об этом сообщили в МИД Турции.

Двусторонняя встреча лидеров прошла в Стамбуле перед официальной церемонией запуска газопровода «Турецкий поток». Журналисты на переговорах не присутствовали. Диалог глав государств продолжался чуть более полутора часов.

Выступая на церемонии Путин и Эрдоган подтвердили намерение сотрудничать в разрешении обострившийся ситуации на Ближнем Востоке. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#сша #путин #сирия #эрдоган #политика #весь мир #турецкий поток

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