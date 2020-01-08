Темами переговоров Путина и Эрдогана стали Сирия, Иран, США и Ливия

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган на закрытых двусторонних переговорах в Стамбуле обсудили Сирию, снижение напряженности между Ираном и США, а также Ливию. Об этом сообщили в МИД Турции.

Двусторонняя встреча лидеров прошла в Стамбуле перед официальной церемонией запуска газопровода «Турецкий поток». Журналисты на переговорах не присутствовали. Диалог глав государств продолжался чуть более полутора часов.

Выступая на церемонии Путин и Эрдоган подтвердили намерение сотрудничать в разрешении обострившийся ситуации на Ближнем Востоке.