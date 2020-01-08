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17:54   8 Января 2020
Весь мир

Осуждающий убийство Сулеймани митинг прошел в городе Хомс в Сирии

Осуждающий убийство Сулеймани митинг прошел в городе Хомс в Сирии

Массовый митинг, осуждающий убийство иранского генерала Касема Сулеймани и главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, прошел в сирийском городе Хомс. Об этом пишет госагентство SANA в среду, 8 января.

Акция прошла на площади Нового часа. По данным агентства, жители Хомса осудили «коварную американскую преступную агрессию, которая привела к мученической смерти Сулеймани и аль-Мухандиса».

США в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака.

За убийство Сулеймани Вашингтон раскритиковало мировое сообщество. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа нарушает международное право и грозит полномасштабной войной на Ближнем Востоке.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #хомс #сулеймани

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