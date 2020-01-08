Более 80 процентов населения Ирана доверяли Сулеймани и считали его легендарным

Руководство Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) объявило о том, что США ждет возмездие за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который являлся легендарным для местных жителей.

В ночь на 8 января Иран выпустил ракеты по базам США в Ираке. Атакованы солдаты США в «Эйн-аль-Асаде» на западе страны и военнослужащие, дислоцированные на базе в Эрбиле. Иранское государственное телевидение сообщило о 80 убитых «американских террористах» и уничтоженной технике.

В США данные не подтвердили, до сих пор не выпустив ни одного официального заявления, кроме того, что в Twitter президент Соединенных Штатов проанонсировал свой комментарий в 19:00 по московскому времени.

Касем Сулеймани не являлся обычным военным в Иране. Фактически он играл ключевую роль в политике страны, принимая решения самостоятельно и имея высокую репутацию как среди местных жителей, так и среди тех, кто скептически относился к политике Ирана. С начала американской оккупации Афганистана в 2001 году Сулеймани являлся заметной фигурой в дипломатии.

Генерал лично участвовал в боевых действиях не только в своей стране, но и в Сирии, принимая серьезные решения и имея карт-бланш. Сулеймани курировал обширную агентурную сеть в регионе и лучше всех понимал суть происходящих там событий.

В 2018 году более 80 процентов жителей заявили в ходе опроса, что доверяют генералу и его решениям и считают его легендарным. Такими цифрами не может похвастаться ни президент Ирана, ни глава МИД страны. При желании Сулеймани мог возглавить государство, и многие в стране этого ждали. Но он отказался от власти в пользу защиты страны.

Убийство Касема Сулеймани стало последней каплей, и Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке. Если бы они этого не сделали, это бы уничтожило имидж иранской власти, разрушило основу идеологии и стало бы началом конца всей республики. Также власти страны заявили, что атакует любую страну, предоставившую свою территорию для атаки Ирана.

Спустя несколько часов поступило сообщение о крушении украинского гражданского самолета в Ираке, на борту которого было 167 пассажиров и девять членов экипажа, которые погибли. По официальной версии, авиакатастрофа произошла из-за возгорания двигателя, но в местных СМИ активно пишут, что самолет якобы сбил американский беспилотник.