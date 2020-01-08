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17:20   8 Января 2020
Весь мир

Иран способен нанести значительный ущерб американским силам на Ближнем Востоке

Иран способен нанести значительный ущерб американским силам на Ближнем Востоке

Убийством иранского генерала Касема Сулеймани США допустили политическую ошибку, которая станет фатальной для американских сил и их союзников на Ближнем Востоке. США не смогут защитить свои многочисленные базы, посольства и другие цели по которым может ударить Иран, пишет ФАН.

В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Иран выпустил ракеты по американский базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, а также по базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Официальных данных о жертвах все еще нет.

Убийством США нарушили нормы международного права, подчеркивает издание. США обстреляли высокопоставленного чиновника на территории другого государства, основываясь на недоказанных обвинениях. Атака США обострила и без того сложные отношения между двумя государствами.

Более того, могут пострадать и союзники США в регионе, напоминает ФАН. В КСИР уже пригрозили атаковать Дубай в ОАЭ и Хайфу в Израиле. Тегеран считает Тель-Авив причастным к убийству Сулеймани.

Иран способен нанести значительный ущерб американским силам на Ближнем Востоке

ФАН не сомневается, что первые волны атак баллистическими ракетами со стороны Тегерана — это только начало, а американским силам и их союзникам в регионе будет нанесен серьезный ущерб. Издание напомнило о том, что армия Ирана входит в топ-25 сильнейших армий мира по оценке аналитиков.

Кроме того, под контролем властей находятся силы КСИР, численность которых превышает 125 000 человек. Группировка «Стражей» также имеет  авиацию, сухопутные войска, флот и элитные подразделения спецназа.

Иран способен нанести значительный ущерб американским силам на Ближнем Востоке

США угрожает мощный региональный игрок, который способен нанести значительный ущерб американским силам на Ближнем Востоке в случае начала открытых военных действий. Журналисты отмечают, что у США в регионе ограниченный контингент и недостаточное количество техники.

ФАН подчеркивает, что из союзников у США на данный момент лишь Израиль. Однако и он вряд ли будет готов ставить под угрозу жизни своих граждан. Турция также не станет вступать в открытый конфликт на стороне США, что следует из недавнего заявления президента Реджепа Эрдогана. ОАЭ и Саудовской Аравии тоже не с руки обострять отношения со столь мощным игроком

Убийство Сулеймани послужило «щелчком стартера» для «военной машины» Тегерана, пишут журналисты. Остается надеяться на дипломатию, рациональность иранцев и влияние других стран, которые не допустят начала глобальной войны, спровоцированной США, резюмирует ФАН.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #иран

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