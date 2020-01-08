Иран способен нанести значительный ущерб американским силам на Ближнем Востоке

Убийством иранского генерала Касема Сулеймани США допустили политическую ошибку, которая станет фатальной для американских сил и их союзников на Ближнем Востоке. США не смогут защитить свои многочисленные базы, посольства и другие цели по которым может ударить Иран, пишет ФАН.

В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Иран выпустил ракеты по американский базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, а также по базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Официальных данных о жертвах все еще нет.

Убийством США нарушили нормы международного права, подчеркивает издание. США обстреляли высокопоставленного чиновника на территории другого государства, основываясь на недоказанных обвинениях. Атака США обострила и без того сложные отношения между двумя государствами.

Более того, могут пострадать и союзники США в регионе, напоминает ФАН. В КСИР уже пригрозили атаковать Дубай в ОАЭ и Хайфу в Израиле. Тегеран считает Тель-Авив причастным к убийству Сулеймани.

ФАН не сомневается, что первые волны атак баллистическими ракетами со стороны Тегерана — это только начало, а американским силам и их союзникам в регионе будет нанесен серьезный ущерб. Издание напомнило о том, что армия Ирана входит в топ-25 сильнейших армий мира по оценке аналитиков.

Кроме того, под контролем властей находятся силы КСИР, численность которых превышает 125 000 человек. Группировка «Стражей» также имеет авиацию, сухопутные войска, флот и элитные подразделения спецназа.

США угрожает мощный региональный игрок, который способен нанести значительный ущерб американским силам на Ближнем Востоке в случае начала открытых военных действий. Журналисты отмечают, что у США в регионе ограниченный контингент и недостаточное количество техники.

ФАН подчеркивает, что из союзников у США на данный момент лишь Израиль. Однако и он вряд ли будет готов ставить под угрозу жизни своих граждан. Турция также не станет вступать в открытый конфликт на стороне США, что следует из недавнего заявления президента Реджепа Эрдогана. ОАЭ и Саудовской Аравии тоже не с руки обострять отношения со столь мощным игроком

Убийство Сулеймани послужило «щелчком стартера» для «военной машины» Тегерана, пишут журналисты. Остается надеяться на дипломатию, рациональность иранцев и влияние других стран, которые не допустят начала глобальной войны, спровоцированной США, резюмирует ФАН.