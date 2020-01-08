Либеральные СМИ выдали за ограничение свободы в РФ то, что на Западе давно является нормой. Редакция «Медузы» попробовала подвести итоги десятилетия в российском правовом поле и опубликовала список главных изменений в законодательстве РФ, которые, по мнению авторов, наиболее ужесточены.

Если внимательно вчитаться в материал «Медузы», то станет понятно, что многие законы в РФ привели в соответствие с аналогами на Западе, что должно наоборот радовать прозападное СМИ, которое базируется в Латвии.

В число «ужесточений» редакция включила закон о запрете на усыновление детей из России гражданами США, так называемый «закон Димы Яковлева», который вступил в силу в 2012 году. Закон активно политизировали и назвали «наказанием» для всех больных детей-сирот из России и «законом подлецов», выводя людей на митинги. Под этим же предлогом требовали распустить Госдуму в 2011 году.

При этом запрет на усыновление детей гражданами других стран действует и в других государствах, например, в Канаде и Австралии.

Редакция обеспокоилась еще одним законом — о несогласованных акциях, за противодействие полиции в которых полагается серьезное наказание. В США и странах ЕС давно действует аналогичная норма, а несогласованные митинги разгоняют при помощи водометов, резиновых пуль и слезоточивого газа, чего не делают в России.

Также в список попал мораторий на избрание для судимых по тяжким и особо тяжким преступлениям, который лично задел фигуранта дела о мошенничестве в «Кировлесе» блогера Алексея Навального. С позиции международного опыта здесь вряд ли стоит о чем-то говорить, так как на Западе никто не захочет отдавать свой голос за преступника. Кроме того, в США в ряде штатов люди с непогашенной судимостью лишаются даже пассивного избирательного права.

Также авторов материала возмущает уголовное наказание о несообщении о подготовке к преступлению, введенное в РФ в 2016 году. Он входил в так называемый «пакет Яровой». Сторонники законопроекта выступали за ужесточение наказания для тех, кто знает о теракте, но не сообщает о нем. Аналогичная статья существует в законодательстве США и Германии.

Таким образом страшная подборка журналистов «Медузы», если к ней приглядеться повнимательнее, говорит о том, что далеко не все так несправедливо и плохо, как привыкли преподносить либеральные СМИ.