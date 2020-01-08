Российские месторождения обеспечат поставки по «Турецкому потоку» на 110 лет вперед

Российские месторождения смогут обеспечить поставки по «Турецкому потоку» на 110 лет вперед. Об этом на церемонии открытия газопровода в Стамбуле заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По словам Миллера, реализация проекта велась одновременно на трех участках: в России, Турции и акватории Черного моря. Глава «Газпрома» заявил, что газ будут поставлять с территории Ямала, где ввели огромное Бованенковское месторождение. Кроме того, на территории полуострова введены в эксплуатацию три промысла месторождения общей мощностью 115 кубометров газа.

Как отметил Миллер, только текущие два месторождения газа на Ямале готовы обеспечить поставки на 110 лет вперед.

В Стамбуле состоялась церемония открытия газопровода «Турецкий поток», символический вентиль повернули президент России Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.