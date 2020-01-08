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16:41   8 Января 2020
Весь мир

Российские месторождения обеспечат поставки по «Турецкому потоку» на 110 лет вперед

Российские месторождения обеспечат поставки по «Турецкому потоку» на 110 лет вперед

Российские месторождения смогут обеспечить поставки по «Турецкому потоку» на 110 лет вперед. Об этом на церемонии открытия газопровода в Стамбуле заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По словам Миллера, реализация проекта велась одновременно на трех участках: в России, Турции и акватории Черного моря. Глава «Газпрома» заявил, что газ будут поставлять с территории Ямала, где ввели огромное Бованенковское месторождение. Кроме того, на территории полуострова введены в эксплуатацию три промысла месторождения общей мощностью 115 кубометров газа.

Как отметил Миллер, только текущие два месторождения газа на Ямале готовы обеспечить поставки на 110 лет вперед.

В Стамбуле состоялась церемония открытия газопровода «Турецкий поток», символический вентиль повернули президент России Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #турция #миллер #газпром #турецкий поток

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