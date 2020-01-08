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Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня — Эрдоган
Путин заявил, что у РФ и Турции впереди много проектов

Путин заявил, что у РФ и Турции впереди много проектов

Путин рассказал о мировом рекорде при строительстве «Турецкого потока»

Путин рассказал о мировом рекорде при строительстве «Турецкого потока»
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Российские месторождения обеспечат поставки по «Турецкому потоку» на 110 лет вперед

Российские месторождения обеспечат поставки по «Турецкому потоку» на 110 лет вперед

 Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня — Эрдоган

Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня — Эрдоган
16:39   8 Января 2020
Весь мир

Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня — Эрдоган

Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня — Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня. На церемонии запуска «Турецкого потока» он подчеркнул, что Анкара не хочет превращения региона в зону военных действий.

«Отношения США с Ираном достигли уровня, который нас очень беспокоит», — подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Анкара проводит переговоры со всеми сторонами, «чтобы уменьшить напряженность в регионе и принести в него мир». Турция будет находится в с Россией в постоянном диалоге, отметил Эрдоган.

Церемония запуска «Турецкого потока» проходит в Стамбуле 8 января. В ней участвуют президенты РФ, Турции и Сербии Владимир Путин, Тайип Эрдогаа и Александр Вучич, а также премьер Болгарии Бойко Борисов.

«Турецкий поток» — газопровод из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа Турции, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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Автор: Арсений Аскольский
#эрдоган #турции

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