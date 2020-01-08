Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня — Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня. На церемонии запуска «Турецкого потока» он подчеркнул, что Анкара не хочет превращения региона в зону военных действий.

«Отношения США с Ираном достигли уровня, который нас очень беспокоит», — подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Анкара проводит переговоры со всеми сторонами, «чтобы уменьшить напряженность в регионе и принести в него мир». Турция будет находится в с Россией в постоянном диалоге, отметил Эрдоган.

Церемония запуска «Турецкого потока» проходит в Стамбуле 8 января. В ней участвуют президенты РФ, Турции и Сербии Владимир Путин, Тайип Эрдогаа и Александр Вучич, а также премьер Болгарии Бойко Борисов.

«Турецкий поток» — газопровод из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа Турции, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.