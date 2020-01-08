Топ-5 цитат либералов за 2019 год, доказывающие несостоятельность российской «оппозиции»

Представители так называемой российской оппозиции любят громкие заявления об «ущемлении прав» и всяческих бесчинствах со стороны «тоталитарного режима», которые редко переходят в реальные действия.

Практически за каждым заявлением того или иного представителя либеральной псевдооппозиции в России стоит вполне примитивная цель – напомнить о своем существовании и создать иллюзию активности, направленной на борьбу с действующим руководством страны, которое якобы «притесняет» простых граждан и препятствует появлению новых политических фигур в стране.

При детальном анализе подобного рода выступлений, интервью и публикаций становится очевидно, что в большинстве своем все они не подкрепляются фактами, а строятся на домыслах, лжи, лукавстве и желании либеральных ораторов обратить на себя внимание общественности. Ведь деньги западных спонсоров, не жалеющих средств на раскачивание ситуации в нашей стране, нужно отрабатывать, и чем громче и абсурднее будут звучать очередные беспочвенные информационные вбросы, тем лучше.

Редакция «Политики сегодня» представляет одни из самых ярких и смелых цитат либеральных оппозиционеров за 2019 год, хотя, конечно же, этот список не ограничивается лишь пятью высказываниями.

«Рыжие собаки» в джунглях Резника

На пятом месте топа оказался депутат Максим Резник, который выступил с резкой критикой в адрес властей Санкт-Петербурга на заседании Законодательного собрания города 20 ноября прошлого года. По его мнению, сегодня цивилизованная политическая дискуссия «затухла», так как в отношении любого, кто осмеливается критиковать действующее руководство Северной столицы, начинается настоящая травля.

«В наш город пришли «желтые собаки» из сказки про Маугли. Я считаю, что мы должны этому противостоять. Если проводить аналогию с джунглями, то в будущем все это может коснуться и «хищников», и «травоядных». И в нашем зале не должно быть «травоядных» по отношению к «рыжим собакам», так как следующим может быть любой», - заявил Резник.

Таким образом он пытался обратить внимание на то, что город «наводнили» медиаресурсы, которые, по его словам, нападают на всех, кто выступает против существующего порядка вещей. При этом парламентарий напомнил историю с депутатом ЗакСа Борисом Вишневским, ставшим «героем» громкого секс-скандала.

Стоит отметить, что сам Резник не отличается примерным поведением. В частности, минувшей весной, после первомайского шествия, петербуржцы заподозрили депутата в употреблении запрещенных наркотических веществ и даже потребовали, чтобы он сдал соответствующий тест. Резник, конечно, отказался, и тогда в Сети появилась петиция с требованием лишить парламентария мандата. Но депутат сам решил покинуть пост председателя комиссии по образованию, культуре и науке петербургского ЗакСа после получения выговора за участие в несанкционированном митинге главы «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом) Алексея Навального в Москве.

То ли десант высадился, то ли инопланетяне прилетели

Резкими и совершенно неуместными антигосударственными высказываниями в конце 2019 года также отметилась известная либеральная журналистка, работающая в радиостанции «Эхо Москвы», Юлия Латынина. После недавней трагедии у здания ФСБ России в Москве она решила открыто поглумиться над случившимся, несправедливо подвергнув критике работу правоохранительных органов.

Стрельба на улице Большая Лубянка произошла 19 декабря. В результате погибли два сотрудника Федеральной службы безопасности и еще четыре человека получили ранения. Позже Латынина решила связать случившееся с беспорядками во время незаконных акций протеста, организованных минувшим летом Алексеем Навальным и его соратниками.

«Мы теперь знаем, что ему (стрелявшему – прим. ред.) надо было с собой брать пластиковый стаканчик — вот тут бы среагировали сразу», - издевательски заявила журналистка в эфире «Эха», пытаясь указать на якобы непрофессиональные действия силовиков.

Кроме того, воспользовавшись возможностью, Латынина попыталась представить откровенную антигосударственную деятельность Навального неопасной для России, указав на то, что власти нашей страны якобы стараются пресекать «неугодную» оппозиционную активность.

«Поднялся невероятный шум. Судя по всему, в ФСБ решили, что чуть ли уже не Навальный берет Кремль, то ли высадился совместный десант ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. ред.) и пиндосов, то ли прилетели инопланетяне из американского фильма «День независимости», — ехидно заключила журналистка.

Таким образом, Латынина в очередной раз продемонстрировала истинное лицо проплаченных российских либералов, ведь главной их задачей являются бесконечные попытки безосновательно обвинить представителей власти в «бесчинствах» и «наплевательском отношении» к своим же гражданам. Однако все это – лишь пыль, пускаемая в глаза общественности ради получения финансирования от ярых противников России за рубежом.

С мигрантами на соседней кроватке

Сам Алексей Навальный горазд на сомнительные и лишенные смысла заявления, поэтому выбрать из его высказываний какое-то одно – довольно сложно. Некоторые выступления скандального блогера действительно можно разбирать на цитаты, каждая из которых порой превосходит предыдущую по уровню нелепости и лицемерия.

Так, в интервью журналистке Елизавете Осетинской для программы «Русские норм!» глава ФБК (признан иноагентом) признался, что не просто имеет представление о проблеме мигрантов в нашей стране, а знает об этом все, так как находится в тесном контакте с приезжими. В ходе разговора Осетинская поинтересовалась, почему Навальный выступает за введение визового режима со странами Средней Азии, напомнив, что многие крупные российские компании добились неплохих финансовых результатов, благодаря дешевой рабочей силе.

Фейковый «борец с коррупцией» возразил, отметив, что мигранты вполне могут приезжать на заработки в Россию по рабочим визам. Именно так, по его словам, это устроено «во всех развитых странах». При этом Навальный подчеркнул, что большинство приезжих сами выступают за введение визового режима, о чем они ему якобы рассказывают лично.

«Я тебе скажу, что могу гордиться тем, что из всех российских политиков я больше всего провожу времени с мигрантами, сплю вместе с ними на соседней кроватке. Я отлично знаю, как устроен их труд, и все проблемы, которые они испытывают», — утверждает блогер.

Осетинская также отметила, что ни в Соединенных Штатах, ни в странах Европы, которые Навальный приводит в пример, так и не смогли решить вопрос нелегальных мигрантов, несмотря на действующие визовые режимы. Лидер псевдооппозиции в свойственной ему манере согласился с этим, однако тут же добавил, что без виз все равно проблему не решить. И никаких аргументов, конечно, блогер привести не смог.

Хочу стать последним президентом

Нельзя забывать, что Навальный частенько упоминает о своем желании попасть во власть, и периодически грезит даже должностью главы государства. Но обычно подобного рода высказывания от него звучат в мечтательной форме, словно озвученные «между делом». А вот главный оппонент блогера в либерально-оппозиционной реальности Егор Жуков шагнул дальше, смело объявив о своей главной политической цели – стать президентом России.

После решения суда, который приговорил молодого либертарианца к условному сроку по обвинению в экстремизме, простой студент ВШЭ вдруг превратился в настоящую «икону» оппозиции. Наверное, только ленивый либерал не отметился дифирамбами в адрес Жукова, а прозападные издания и каналы начали клепать «большие интервью» с новой жертвой «режима».

Например, в студии «Дождя» Егор Жуков появился уже на следующий день после вынесения приговора, 7 декабря 2019 года. В ходе беседы с ведущим телеканала студент рассказал о своих амбициях и планах, а также подчеркнул, что несомненно будет продолжать попытки построить карьеру в политике.

«Вопрос политической деятельности для меня делится на два уровня – это уровень цели и уровень средств. Вот, уровень цели, он вполне четко решен. Конечно, я хочу стать президентом страны. Я хочу стать президентом страны, который будет последним президентом страны, от которого что-то зависит», - уточнил либертарианец.

Однако, как завещал нам персонаж классики советского кинематографа, «не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями», и эти возможности, по всей видимости, Жуков пытается найти любыми доступными способами. Одним из них, очевидно, является связь с беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским, который настойчиво продолжает спонсировать антигосударственную деятельность на территории нашей страны.

Не исключено, что бизнесмен, на деньги которого устраиваются массовые беспорядки и незаконные акции в России, разочаровался в Алексее Навальном после многочисленных провалов на оппозиционном поприще, и решил «завербовать» молодого и энергичного Егора Жукова. По крайней мере, Ходорковский четко обозначил свое отношение к теперь уже известному экстремисту, заявив, что он «обречен стать героем».

Голосуют не за программу, а за личность

Конечно, этот список цитат был бы неполным без упоминания главной помощницы Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, для которой, видимо, попадать в нелепые ситуации стало уже привычным делом. В качестве примера можно привести ее встречу с избирателями в начале апреля прошлого года в рамках подготовки к выборам в Московскую городскую думу.

Помимо того, что Соболь опоздала на полтора часа, в ходе беседы с собравшимися она всячески пыталась избегать «неудобных вопросов», лишь продолжая транслировать свои популистские лозунги из разряда «за все хорошее и против всего плохого» и напоминая о «жуликах и ворах». Но «вишенкой на торте» выступления Любови Соболь стал ее ответ на вопрос о предвыборной программе. По мнению помощницы Навального, на самом деле люди голосуют не за программу, а за личность. Такое утверждение вызвало лишь смех в аудитории.

И это далеко не единственное провальное выступление Соболь на публике. Долгая череда неудачных высказываний и необдуманных действий неизбежно лишила «антикоррупционного юриста» каких-либо карьерных перспектив в области политики. Но, несмотря на нелепость и порой абсурдность звучащих со стороны либералов заявлений, представители «оппозиции» продолжают свою пропагандистскую и провокационную деятельность в надежде настроить российское общество против действующей власти путем выдуманных и откровенно лживых поводов, не выдерживающих никакой критики.