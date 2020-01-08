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Путин заявил, что у РФ и Турции впереди много проектов

Путин заявил, что у РФ и Турции впереди много проектов

Путин рассказал о мировом рекорде при строительстве «Турецкого потока»

Путин рассказал о мировом рекорде при строительстве «Турецкого потока»
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

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16:23   8 Января 2020
Россия

Путин заявил, что у РФ и Турции впереди много проектов

Путин заявил, что у РФ и Турции впереди много проектов

Российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия «Турецкого потока» выразил уверенность, что впереди у РФ и Турции еще много взаимовыгодных проектов. Он поблагодарил власти страны за выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий.

Он также поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана за политическую волю, проявленную при реализации проектов, имеющих национальное значение.

«Уверен, что в будущем РФ и Турция реализует еще много проектов», — подчеркнул Путин.

Церемония запуска «Турецкого потока» проходит в Стамбуле в среду, 8 января. В ней участвуют президенты РФ, Турции и Сербии Владимир Путин, Тайип Эрдогаа, Александр Вучич, а также премьер Болгарии Бойко Борисов.

«Турецкий поток» — газопровод из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа Турции, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #турецкий поток

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