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16:22   8 Января 2020
Весь мир

Эрдоган вспомнил русскую пословицу о добрых попутчиках и назвал Путина другом

Эрдоган вспомнил русскую пословицу о добрых попутчиках и назвал Путина другом

Президент Турции Реджеп Эрдоган вспомнил русскую пословицу о попутчиках, назвав российского лидера Владимира Путина своим другом. Об этом он заявил на церемонии открытия газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле.

По словам Эрдогана, сейчас торговый оборот между РФ и Турцией составляет 100 миллиардов долларов, он вырос за последние два-три года. Президент Турции напомнил, что на территории страны реализуется российский проект строительства АЭС «Аккую», который должен быть завершен со всеми запланированными ранее сроками.

Также турецкий лидер во время церемонии несколько раз назвал Владимира Путина «мой друг», вспомнив русскую половицу: «Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена».

«Турецко-российская дружба много раз подтверждалась. Надеюсь, что в дальнейшем Турция и Россия будут идти по одному пути как два добрых попутчика», — резюмировал президент Турции Реджеп Эрдоган.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #турция #эрдоган #весь мир #турецкий поток

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