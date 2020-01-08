Россия и Турция показывают пример взаимодействия и сотрудничества, заявил Путин

Россия и Турция показывают пример взаимодействия и сотрудничества, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле.

В ходе своего выступления Путин отметил, что людям приходится жить в сложном мире, а на Ближнем Востоке наблюдаются тенденции к обострению ситуации. Глава государства подчеркнул, что Россия и Турция показывают пример того, как на благо народов всей Европы можно взаимодействовать и сотрудничать.