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«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

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16:04   8 Января 2020
Россия

Россия и Турция показывают пример взаимодействия и сотрудничества, заявил Путин

Россия и Турция показывают пример взаимодействия и сотрудничества, заявил Путин

Россия и Турция показывают пример взаимодействия и сотрудничества, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле.

В ходе своего выступления Путин отметил, что людям приходится жить в сложном мире, а на Ближнем Востоке наблюдаются тенденции к обострению ситуации. Глава государства подчеркнул, что Россия и Турция показывают пример того, как на благо народов всей Европы можно взаимодействовать и сотрудничать.

«Уверен, так мы будем действовать в будущем, и будем добиваться новых успехов», — резюмировал российский президент.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #турция #политика #турецкий поток

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