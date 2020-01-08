Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что у РФ и Турции впереди много проектов

Путин заявил, что у РФ и Турции впереди много проектов

Путин рассказал о мировом рекорде при строительстве «Турецкого потока»

Путин рассказал о мировом рекорде при строительстве «Турецкого потока»
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Российские месторождения обеспечат поставки по «Турецкому потоку» на 110 лет вперед

Российские месторождения обеспечат поставки по «Турецкому потоку» на 110 лет вперед

 Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня — Эрдоган

Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня — Эрдоган
Путин заявил, что у РФ и Турции впереди много проектов

Путин заявил, что у РФ и Турции впереди много проектов

Путин рассказал о мировом рекорде при строительстве «Турецкого потока»

Путин рассказал о мировом рекорде при строительстве «Турецкого потока»
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Российские месторождения обеспечат поставки по «Турецкому потоку» на 110 лет вперед

Российские месторождения обеспечат поставки по «Турецкому потоку» на 110 лет вперед

 Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня — Эрдоган

Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня — Эрдоган
16:07   8 Января 2020
Россия

Путин рассказал о мировом рекорде при строительстве «Турецкого потока»

Путин рассказал о мировом рекорде при строительстве «Турецкого потока»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что при прокладке «Турецкого потока» был установлен мировой рекорд по скорости подводного монтажа труб — более шести километров за одни сутки. Об этом глава государства заявил на церемонии запуска газопровода в Стамбуле в среду, 8 января.

Путин подчеркнул, что строители использовали самую современную технику и оборудование. «Турецкий поток» — беспрецедентная газотранспортная система, добавил он.

«Большой значение проект имеет не только для экономики Турции и Черноморского региона, но и для экономик других стран,. — рассказал Путин.

«Турецкий поток» — газопровод из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа Турции, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #турецкий поток

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...