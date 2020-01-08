Российский лидер Владимир Путин заявил, что при прокладке «Турецкого потока» был установлен мировой рекорд по скорости подводного монтажа труб — более шести километров за одни сутки. Об этом глава государства заявил на церемонии запуска газопровода в Стамбуле в среду, 8 января.

Путин подчеркнул, что строители использовали самую современную технику и оборудование. «Турецкий поток» — беспрецедентная газотранспортная система, добавил он.

«Большой значение проект имеет не только для экономики Турции и Черноморского региона, но и для экономик других стран,. — рассказал Путин.

«Турецкий поток» — газопровод из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа Турции, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.