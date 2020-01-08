Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток» в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган открыли «Турецкий поток» в Стамбуле. Церемония состоялась в Стамбуле, в конгресс-центре «Халич».

Президенты России и Турции повернули символический вентиль на трубе на сцене конгресс-центра, таким образом дав официальный старт работе газопровода.

Газопровод «Турецкий поток» представляет собой две нити общей мощностью в 31,5 миллиарда кубометров в год. Одна из ниток предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы, другая — для Турции.

Газопровод тянется по дну Черного моря, он начинается на компрессорной станции «Русская» в Анапском районе и заканчивается на суше в Турции в городе Люлебургаз провинции Кыркларели. Общая протяженность трубопровода из РФ в Турцию составляет порядка 1100 километров. Из них более 900 километров проходят по дну моря, наземный участок на территории Турции — 180 километров.

Поставки газа в Болгарию и Сербию по «Турецкому потоку» планируют начать в 2020 году, в Венгрию — в 2021 году.