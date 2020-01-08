Военные США покинули две базы в Сирии

Военные США покинули две базы на северо-востоке Сирии в направлении Ирака. Об этом сообщает агентство SANA в среду, 8 января.

По данным СМИ, около 40 грузовиков с военной техникой покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке. С базы в городе Шаддади выехали 50 грузовиков и направились к пограничному КПП аль-Валид на границе с Ираком.

Некоторые автомобили прибыли на базу в Шаддади с провинции Дейр-эз-Зор. Агентство называет такие действия США «подготовкой к окончательному выводу оккупационных войск».

В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Иран выпустил ракеты по американский базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «все в порядке». Официальных данных о жертвах все еще нет.