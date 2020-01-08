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15:44   8 Января 2020
Россия

Новак рассказал, как «Турецкий поток» удалось реализовать с опережением графика

Новак рассказал, как «Турецкий поток» удалось реализовать с опережением графика

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, как строительство газопровода «Турецкий поток» удалось реализовать с опережением графика. Об этом он заявил в ходе церемонии запуска проекта.

По словам главы Минэнерго РФ, России и Турции удалось в короткие сроки реализовать проект «Турецкого потока» и опередить график благодаря интенсивной совместной работе, которая получилась крайне успешной. Новак назвал открытие газопровода историческим и знаковым событием для обеих стран, а также в целом для мировой энергетики.

Новак также назвал «Турецкий поток» крупнейшим инфраструктурным проектом в современной мировой истории. Он также отметил, что реализация «Турецкого потока» послужит дальнейшему сближению России и Турции.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #турция #новак #турецкий поток

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