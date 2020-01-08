Закрытые переговоры Путина и Эрдогана продлились чуть более полутора часов

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили двусторонние переговоры в Стамбуле, которые продлились чуть более полутора часов.

«Все в порядке? - Спасибо!»: Путин и Эрдоган в Стамбуле pic.twitter.com/hOCKTdZ4wF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 8, 2020

Встреча проходила без журналистов. Сообщается, что лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, которая обострилась после убийства США иранского генерала Сулеймани и ответного удара Тегерана по военным базам США в Ираке.

После переговоров Путин и Эрдоган официально откроют газопровод «Турецкий поток», который будет снабжать голубым топливом Турцию и Юго-Восточную Европу.