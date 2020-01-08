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«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

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 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Закрытые переговоры Путина и Эрдогана продлились чуть более полутора часов

Закрытые переговоры Путина и Эрдогана продлились чуть более полутора часов

 Страны Прибалтики страдают из-за влияния США, настраивающих их против РФ, уверен Чепа

Страны Прибалтики страдают из-за влияния США, настраивающих их против РФ, уверен Чепа
15:20   8 Января 2020
Весь мир

Закрытые переговоры Путина и Эрдогана продлились чуть более полутора часов

Закрытые переговоры Путина и Эрдогана продлились чуть более полутора часов

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили двусторонние переговоры в Стамбуле, которые продлились чуть более полутора часов.

Встреча проходила без журналистов. Сообщается, что лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, которая обострилась после убийства США иранского генерала Сулеймани и ответного удара Тегерана по военным базам США в Ираке.

После переговоров Путин и Эрдоган официально откроют газопровод «Турецкий поток», который будет снабжать голубым топливом Турцию и Юго-Восточную Европу.

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Автор: Мария Владимирова
#путин #турция #эрдоган #весь мир

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