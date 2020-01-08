США наплевали на все международные правила, убив Сулеймани, считает Поклонская

США наплевали на все международные правила, убив иранского генерала Касема Сулеймани, считает депутат Госдумы от республики Крым Наталья Поклонская. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Поклонской, убийство Сулеймани можно считать терактом со стороны США, так как они «без суда и следствия» приписали ему организацию нападения на американское посольство в Ираке. Парламентарий отметила, что США сразу устранили неугодного без обращений ООН и попыток разобраться.

«Уверена, что и сам штурм на посольство был подстроен американскими спецслужбами», — пишет Наталья Поклонская.

Депутат отмечает, что США всем говорят о правах человека и ценности человеческой жизни, но убийством Сулеймани они помножили на ноль все свои «благочестивые проповеди».

Также Поклонская отметила, что в отношении России были приняты жесткие санкции за признание демократического референдума в Крыму, где не пролилось ни капли крови. Но для США не последует никакого наказания, уверена она.

«США могут безнаказанно убить военачальника — одного из самых ярых борцов с террористами, они могут себе это позволить. Просто имеют влияние на Европу. Просто у них припасена ядерная дубина, которой они размахивают у всех перед носом», — пишет депутат.

Поклонская также предположила, что Трамп отдал приказ об убийстве Сулеймани, желая повысить свой рейтинг перед президентской гонкой, а также стравить Иран с Израилем и Саудовской Аравией.