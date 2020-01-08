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15:25   8 Января 2020
Россия

Критикующий фильм Соловьева Навальный не разбирается в кинопроизводстве, напомнил Гаспарян

Критикующий фильм Соловьева Навальный не разбирается в кинопроизводстве, напомнил Гаспарян

Основатель признанного иноагентом ФБК Алексей Навальный абсолютно не разбирается в процессе создания фильмов и телеиндустрии в целом, заявил политолог и публицист Армен Гаспарян. Так он прокомментировал критику блогера в адрес журналиста Владимира Соловьева и его документального фильма о лидере Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини.

Ранее Соловьев в Twitter посоветовал посмотреть фильм о последних днях Муссолини, премьера которого состоялась еще в 2013 году. Теряющий актуальность Навальный не смог пройти мимо и упрекнул журналиста в том, что тот якобы поддерживает фашистского лидера.

Гаспарян в разговоре с «Ньюинформ» объяснил, что Соловьев ни в коем случае не пытался пропагандировать фашизм. Собеседник издания отметил, что тема Муссолини представляет для телеведущего научный интерес.

«При этом здесь нет и не может быть никакой пропаганды, так как он очень объективно и беспристрастно показывает, кто есть Муссолини. Это не имеет никакого отношения к германскому национал-социализму», —добавил Гаспярян.

Эксперт подчеркнул, что Навальный абсолютно не разбирается в процессе производства фильмов и телеиндустрии в целом. Другой реакции от него ожидать и не стоило. По словам Гаспаряна, блогер вновь показал себя «безграмотным дураком.

Гаспарян отметил, что, критикуя Соловьева, Навальный поддерживает репутацию бьюти-блогера и не более того.

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Автор: Саида Габиева
#навальный #соловьев

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