Россия может перенять опыт стран Евросоюза по пресечению незаконных митингов, считает российский политолог Марат Баширов. По его словам, у ЕС есть что взять на вооружение в практике противодействия организации незаконных акций.

Летом 2019 года Москву затронула серия незаконных митингов и провокаций, организаторами которых выступили «оппозиционные» кандидаты в Мосгордуму, которых уличили в фальсификации подписей. Полиция РФ показала терпение, представители ведомства задерживали самых отъявленных провокаторов, действия которых несли опасность окружающим. Эксперты неоднократно отмечали, что события в Москве – прямое вмешательство государств Запада во внутренние дела других стран.

По словам политолога Марата Баширова, если сравнивать поведение полиции России и Франции, то российские правоохранители действовали намного мягче, а наказание виновники провокаций получали незначительные.

Эксперт уточняет, что в ЕС против нарушителей порядка применяют слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, а в процессе задержания особо не церемонятся о зачинщиках протестов. В отличие от европейских полицейских российские правоохранители действовали куда мягче, говорит Баширов.

Эксперт говорит, что даже наказание для преступников является часто номинальным, так как если суд выносит им приговор о реальном сроке, то осужденный выходит на свободу спустя пару месяцев. Это связано с тем, что в двойном размере ему в срок отбывания засчитывают нахождение в СИЗО и другие меры амнистирующего характера.

«Россия может определенные практики почерпнуть у ЕС. Как в практике наказаний, так и в превентивных мерах», — передает слова Марата Баширова ФБА «Экономика сегодня».

Политолог считает, что наказание должно быть действенным, но важно не перегибать палку, чтобы не спровоцировать другие проблемы, поэтому нужно сохранять баланс, говорит Баширов.