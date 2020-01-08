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15:10   8 Января 2020
Россия

Россия может перенять опыт ЕС по пресечению незаконных митингов, считает Баширов

Россия может перенять опыт ЕС по пресечению незаконных митингов, считает Баширов

Россия может перенять опыт стран Евросоюза по пресечению незаконных митингов, считает российский политолог Марат Баширов. По его словам, у ЕС есть что взять на вооружение в практике противодействия организации незаконных акций.

Летом 2019 года Москву затронула серия незаконных митингов и провокаций, организаторами которых выступили «оппозиционные» кандидаты в Мосгордуму, которых уличили в фальсификации подписей. Полиция РФ показала терпение, представители ведомства задерживали самых отъявленных провокаторов, действия которых несли опасность окружающим. Эксперты неоднократно отмечали, что события в Москве – прямое вмешательство государств Запада во внутренние дела других стран.

Россия может перенять опыт ЕС по пресечению незаконных митингов, считает Баширов

По словам политолога Марата Баширова, если сравнивать поведение полиции России и Франции, то российские правоохранители действовали намного мягче, а наказание виновники провокаций получали незначительные.

Эксперт уточняет, что в ЕС против нарушителей порядка применяют слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, а в процессе задержания особо не церемонятся о зачинщиках протестов. В отличие от европейских полицейских российские правоохранители действовали куда мягче, говорит Баширов.

Россия может перенять опыт ЕС по пресечению незаконных митингов, считает Баширов

Эксперт говорит, что даже наказание для преступников является часто номинальным, так как если суд выносит им приговор о реальном сроке, то осужденный выходит на свободу спустя пару месяцев. Это связано с тем, что в двойном размере ему в срок отбывания засчитывают нахождение в СИЗО и другие меры амнистирующего характера.

«Россия может определенные практики почерпнуть у ЕС. Как в практике наказаний, так и в превентивных мерах», — передает слова Марата Баширова ФБА «Экономика сегодня».

Политолог считает, что наказание должно быть действенным, но важно не перегибать палку, чтобы не спровоцировать другие проблемы, поэтому нужно сохранять баланс, говорит Баширов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #митинги

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