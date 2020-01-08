Законом о Рунете государство защищает интересы малого российского бизнеса, уверен Клюшин

Законом о Рунете государство защищает интересы не только большого корпоративного бизнеса, но и малого. Об этом заявил председатель совета директоров агентства по развитию информационных технологий Артем Клюшин. По мнению эксперта, закон является обязательной практикой на фоне активно развивающейся интернет-среды.

Ранее в РФ приняли поправку в закон о защите интересов россиян и обеспечении стабильного функционирования интернета в случае его намеренного отключения со стороны третьих стран. Таким образом РФ стала первой страной, где вопрос национальной безопасности в интернете реализовался в виде закона, вступившего в силу в ноябре 2019 года.

Как отметил Артем Клюшин, сейчас ведется большое количество консультаций с международным сообществом, которые направлены на совершенствование закона.

«Государство пытается защитить интересы как большого корпоративного, так и малого российского бизнеса», — передает слова Артема Клюшина «ПолитЭксперт».

Эксперт уверен, что для России будут серьезные последствия, если в стране не появятся свои альтернативные интернет-площадки. Клюшин говорит, что Россия может оказаться в ситуации «банановой республики», в которой попросту выключили свет.