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14:56   8 Января 2020
Россия

Опубликовано видео заблудившегося под Триполи сирийского боевика

Опубликовано видео заблудившегося под Триполи сирийского боевика

Турция продолжает поставлять сирийских боевиков в Ливию, помогая так называемому Правительства национального согласия (ПНС). Один из наемников заблудился в жилом районе Салах ад-Дин, пишет Аfrigate News.

Африканское СМИ опубликовало в Twitter видео, в описании к которому говорится, что боевик заблудился в городе, а местные жители пытаются объяснить ему дорогу.

Турция с мая 2019 года поставляет террористам ПНС Ливии боеприпасы, военную технику и инструкторов, в обход эмбарго ООН. Во второй половине октября около двух тысяч боевиков из Сирии было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. Об этом рассказал на допросе полевой командир, взятый в плен солдатами Ливийской национальной армии.

В апреле 2019 Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара приступила к очередному этапу антитеррористической операции «Аль-Карама», направленной на освобождение Триполи от боевиков.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия

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