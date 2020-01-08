Опубликовано видео заблудившегося под Триполи сирийского боевика
Турция продолжает поставлять сирийских боевиков в Ливию, помогая так называемому Правительства национального согласия (ПНС). Один из наемников заблудился в жилом районе Салах ад-Дин, пишет Аfrigate News.
Африканское СМИ опубликовало в Twitter видео, в описании к которому говорится, что боевик заблудился в городе, а местные жители пытаются объяснить ему дорогу.
شاهد : #مرتزق_سوري يتبع قوات #الوفاق يضل الطريق ويدخل في حي سكني في صلاح الدين جنوب #طرابلس #بوابة_إفريقيا_الإخبارية #ليبيا pic.twitter.com/qo7Zoy4Tv8— بوابة افريقيا الاخبارية (@afrigatenewsly) 8 января 2020 г.
Турция с мая 2019 года поставляет террористам ПНС Ливии боеприпасы, военную технику и инструкторов, в обход эмбарго ООН. Во второй половине октября около двух тысяч боевиков из Сирии было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. Об этом рассказал на допросе полевой командир, взятый в плен солдатами Ливийской национальной армии.
В апреле 2019 Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара приступила к очередному этапу антитеррористической операции «Аль-Карама», направленной на освобождение Триполи от боевиков.