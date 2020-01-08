Страны Прибалтики страдают из-за влияния США, настраивающих их против РФ, уверен Чепа

Страны Прибалтики страдают из-за влияния США, настраивающих их против России. В этом уверен заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

Ранее экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение прибалтийских стран к России напрямую зависит от политики США, так как Латвию, Литву и Эстонию могут ждать санкции со стороны Вашингтона за сотрудничество с РФ.

«США будут править санкциями, они как полицейские. Пока доллар царствует в экономическом мире, Соединенные Штаты будут использовать этот рычаг», — заявил Юрканс.

Как отметил Алексей Чепа, все это является частью информационной войны США против России. Парламентарий привел в пример «Северный поток — 2», отметив, что Вашингтон таким образом оказывает экономическое давление на страны Евросоюза, в том числе и на государства Прибалтики.

«Из-за санкций против России страдает экономика прибалтийских стран. Такое положение дел не может в полной мере устраивать Литву, Эстонию и Латвию», — приводит слова Алексея Чепы Федеральное агентство новостей.

Чепа отметил, что пока страны Прибалтики молчат, но в какой-то момент все это может «взорваться», и многие страны в будущем перестанут бояться ограничений США за сотрудничество с Москвой.