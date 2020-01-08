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Уральский путешественник добрался в Дубай на самокате

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13:39   8 Января 2020
Россия

Уральский путешественник добрался в Дубай на самокате

Уральский путешественник добрался в Дубай на самокате

Путешественник Владислав Белозеров за шесть месяцев добрался на самокате до Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Он преодолел почти 10 тысяч километров.

Сейчас уралец находится в Дубае. Вернуться домой Белозеров намерен уже на самолете. Он рассказал, что идея доехать на самокате до ОАЭ появилась в конце 2018 года. Путешественник подал заявку в «Книгу рекордов Гинесса», ее одобрили в марте 2019 года. Уже в июне он отправился в путешествие.

За полгода Белозеров на самокате проехал РФ, Азербайджан, Грузию, Армению, Иран, и наконец, добрался до ОАЭ. В поездке по России уралец останавливался в основном в палатке. В городах он пользовался сервисом «Каучсерфинг».

Путешественник признался, что мечтал увидеть башню Бурдж-Халифа, поэтому и отправился в ОАЭ.

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Автор: Арсений Аскольский
#оаэ #путешественник #самокат

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