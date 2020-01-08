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«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
США сбили украинский самолет, приняв его за правительственный борт, уверены в Иране

США сбили украинский самолет, приняв его за правительственный борт, уверены в Иране

 Найден второй «черный ящик» разбившегося под Тегераном самолета

Найден второй «черный ящик» разбившегося под Тегераном самолета
13:05   8 Января 2020
Весь мир

Найден второй «черный ящик» разбившегося под Тегераном самолета

Найден второй «черный ящик» разбившегося под Тегераном самолета

Глава Управления гражданской авиации Ирана сообщил, что второй «черный ящик» найден на месте крушения украинского Boeing 737 под Тегераном. Об этом пишет агентство FARS в среду, 8 января.

Отмечается, что собраны все данные, «черные ящики» обнаружены.

«Началось фактическое расследование», — заявил глава управления гражданской авиации.

Авиакатастрофа произошла утром 8 января. Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул около Тегерана, вылетев в Киев. Погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

По предварительным данным, причиной крушения стал загоревшийся во время набора высоты двигатель. В украинской авиакомпании уточнили, что лайнер рухнул, набрав 2400 метров высоты.

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент крушения украинского самолета в Иране.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #самолет #крушение

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