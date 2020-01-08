Найден второй «черный ящик» разбившегося под Тегераном самолета
Глава Управления гражданской авиации Ирана сообщил, что второй «черный ящик» найден на месте крушения украинского Boeing 737 под Тегераном. Об этом пишет агентство FARS в среду, 8 января.
Отмечается, что собраны все данные, «черные ящики» обнаружены.
«Началось фактическое расследование», — заявил глава управления гражданской авиации.
Авиакатастрофа произошла утром 8 января. Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул около Тегерана, вылетев в Киев. Погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
По предварительным данным, причиной крушения стал загоревшийся во время набора высоты двигатель. В украинской авиакомпании уточнили, что лайнер рухнул, набрав 2400 метров высоты.
В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент крушения украинского самолета в Иране.