США сбили украинский самолет, приняв его за правительственный борт, уверены в Иране

Американский беспилотник мог сбить украинский самолет около Тегерана, перепутав его с правительственным бортом Ирана. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источник среди иранских военных.

Источник считает, что Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» сбил беспилотник США, перепутав гражданский лайнер с самолетом правительства Ирана. По официальной версии в качестве причины аварии называется техническая неполадка и возгорание двигателя, но источник уверен, что самолет сбил американский дрон.

По версии источника, США хотели уничтожить иранский правительственный самолет с лицами, отвечающими за нападение на американские военные базы в Ираке, но по ошибке сбили гражданский лайнер. Он отметил, что эта версия является основной, к тому же, перед падением самолета средства слежения нашли неподалеку беспилотник MQ-1 Predator, который сейчас состоит на вооружении только у США.

«Когда будут доказательства этой версии, она будет озвучена руководством Ирана», — говорит источник.

Кроме того, источник уверен, что Вашингтон теперь будет охотиться за руководством Ирана, а также за руководителями иранского Корпуса стражей исламской революции, сотрудниками Минобороны и МИДа Ирана.

29 декабря США нанес удар по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ираке и Сирии. В Пентагоне заявили, что это ответ на «нападения» шиитов на иракскую базу, расположенную возле Киркука, где погиб американский гражданин. После этого шииты стали штурмовать американское посольство в Ираке. 3 января около аэропорта Багдада по личному приказу президента США Дональда Трампа американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить за убийство Касема Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал случившееся проявлением терроризма со стороны США.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рухнул с высоты в 2,4 километра через 8 минут после взлета из аэропорта Тегерана, следуя по маршруту до Киева. На борту было 178 пассажиров, большинство из которых — граждане Канады и Ирана, а также 9 членов экипажа, все — граждане Украины. В результате авиакатастрофы никто не выжил. Позднее в интернете появилось видео, снятое очевидцами, на котором, предположительно, запечатлен момент падения украинского самолета в Иране.