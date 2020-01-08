Духовный лидер Ирана назвал США источником бед на Ближнем Востоке

США должны покинуть страны Ближнего Востока, так как являются источником бед в регионе. Об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщает 8 января агентство IRNA.

Хаменеи назвал ракетный удар Ирана по военным базам США в Ираке «пощечиной Америке».

«Произошедшее вчера — это пощечина США. Америка является источником бед в регионе. Все американские военные должны срочно покинуть регион», — сказал он.

Хаменеи не считает равнозначным ответом ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке на убийство США генерала элитных иранских ВС Касема Сулеймани.

В ночь на 8 января Тегеран выпустил более десятка ракет по американским базам в Ираке. По данным иранских властей, погибли 80 военнослужащих США. Пентагон эту информацию не подтверждает.