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«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
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13:00   8 Января 2020
Весь мир

Духовный лидер Ирана назвал США источником бед на Ближнем Востоке

Духовный лидер Ирана назвал США источником бед на Ближнем Востоке

США должны покинуть страны Ближнего Востока, так как являются источником бед в регионе. Об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщает 8 января агентство IRNA.

Хаменеи назвал ракетный удар Ирана по военным базам США в Ираке «пощечиной Америке».

«Произошедшее вчера — это пощечина США. Америка является источником бед в регионе. Все американские военные должны срочно покинуть регион», — сказал он.

Хаменеи не считает равнозначным ответом ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке на убийство США генерала элитных иранских ВС Касема Сулеймани. 

В ночь на 8 января Тегеран выпустил более десятка ракет по американским базам в Ираке. По данным иранских властей, погибли 80 военнослужащих США. Пентагон эту информацию не подтверждает.

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Автор: Мария Владимирова
#сша #иран #политика #весь мир #сулеймани

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