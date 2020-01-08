Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Иране

Российский лидер Владимир Путин направил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением украинского лайнера под Тегераном. Об этом говорится на сайте Кремля в среду, 8 января.

Президент РФ передал слова сочувствия родным погибших. Путин также направил послание президенту Ирана Хасану Роухани.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества», — говорится в телеграмме.

Авиакатастрофа произошла утром 8 января. Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул около Тегерана, вылетев в Киев. Погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

По предварительным данным, причиной крушения стал загоревшийся во время набора высоты двигатель. В украинской авиакомпании уточнили, что лайнер рухнул, набрав 2400 метров высоты.

В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент крушения украинского самолета в Иране.