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Найден второй «черный ящик» разбившегося под Тегераном самолета
Уральский путешественник добрался в Дубай на самокате

Уральский путешественник добрался в Дубай на самокате

Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Иране

Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Иране
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
США сбили украинский самолет, приняв его за правительственный борт, уверены в Иране

США сбили украинский самолет, приняв его за правительственный борт, уверены в Иране

 Найден второй «черный ящик» разбившегося под Тегераном самолета

Найден второй «черный ящик» разбившегося под Тегераном самолета
12:52   8 Января 2020
Россия

Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Иране

Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Иране

Российский лидер Владимир Путин направил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением украинского лайнера под Тегераном. Об этом говорится на сайте Кремля в среду, 8 января.

Президент РФ передал слова сочувствия родным погибших. Путин также направил послание президенту Ирана Хасану Роухани.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества», — говорится в телеграмме.

Авиакатастрофа произошла утром 8 января. Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул около Тегерана, вылетев в Киев. Погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

По предварительным данным, причиной крушения стал загоревшийся во время набора высоты двигатель. В украинской авиакомпании уточнили, что лайнер рухнул, набрав 2400 метров высоты.

В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент крушения украинского самолета в Иране.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #самолет #зеленский

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