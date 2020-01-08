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12:47   8 Января 2020
Весь мир

Путин и Эрдоган повернут символический вентиль на церемонии пуска «Турецкого потока»

Путин и Эрдоган повернут символический вентиль на церемонии пуска «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган повернут символический вентиль на церемонии пуска «Турецкого потока» в Стамбуле. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, публикуя снимки в Twitter.

Церемония состоится в конгресс-центре «Халич», где организаторы установили на сцене символическую трубу и вентиль. Ожидается, что в момент официального пуска газопровода Путин и Эрдоган повернут его, таким образом дав старт работе всей системы.

Две нитки «Турецкого потока» проложены по дну Черного моря, они достигают мощности в 31,5 миллиарда кубометров в год. Одна из труб ведет в Турцию, вторая будет направлять газ в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Россия и Турция соединены газопроводом в Анапском районе и в турецкой северо-западной провинции Кыркларели. Вторая нитка соединяет Россию и Болгарию.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #турция #газ #турецкий поток

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