Путин и Эрдоган повернут символический вентиль на церемонии пуска «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган повернут символический вентиль на церемонии пуска «Турецкого потока» в Стамбуле. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, публикуя снимки в Twitter.

Церемония состоится в конгресс-центре «Халич», где организаторы установили на сцене символическую трубу и вентиль. Ожидается, что в момент официального пуска газопровода Путин и Эрдоган повернут его, таким образом дав старт работе всей системы.

В конгресс-центре «Халич» в Стамбуле готовятся к официальному пуску газопровода «Турецкий поток»: Организаторы соорудили на сцене трубу и символический вентиль, который повернут Путин и Эрдоган pic.twitter.com/UlISuiWTvQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 8, 2020

Две нитки «Турецкого потока» проложены по дну Черного моря, они достигают мощности в 31,5 миллиарда кубометров в год. Одна из труб ведет в Турцию, вторая будет направлять газ в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Россия и Турция соединены газопроводом в Анапском районе и в турецкой северо-западной провинции Кыркларели. Вторая нитка соединяет Россию и Болгарию.