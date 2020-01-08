Еврокомиссия призывает США и Иран немедленно прекратить применение оружия, чтобы дать пространство диалогу для деэскалации ситуации. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду, 8 января.

Утром состоялось спецзаседание коллегии еврокомиссаров. На нем обсуждалась ситуация вокруг событий на Ближнем Востоке, в частности в Ираке, Иране и Ливии, отметила она на брифинге.

Коллегия — руководящий орган Еврокомиссии. В него входят по одному представителю от каждой страны Евросоюза.