Еврокомиссия призвала США и Иран прекратить применение оружия
Еврокомиссия призывает США и Иран немедленно прекратить применение оружия, чтобы дать пространство диалогу для деэскалации ситуации. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду, 8 января.
Утром состоялось спецзаседание коллегии еврокомиссаров. На нем обсуждалась ситуация вокруг событий на Ближнем Востоке, в частности в Ираке, Иране и Ливии, отметила она на брифинге.
Коллегия — руководящий орган Еврокомиссии. В него входят по одному представителю от каждой страны Евросоюза.
«Текущий кризис глубоко влияет не только на регион, но и на всех нас», — подчеркнула фон дер Ляйен.