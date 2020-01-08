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США сбили украинский самолет, приняв его за правительственный борт, уверены в Иране

 Найден второй «черный ящик» разбившегося под Тегераном самолета

Найден второй «черный ящик» разбившегося под Тегераном самолета
Уральский путешественник добрался в Дубай на самокате

Уральский путешественник добрался в Дубай на самокате

Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Иране

Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Иране
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
США сбили украинский самолет, приняв его за правительственный борт, уверены в Иране

США сбили украинский самолет, приняв его за правительственный борт, уверены в Иране

 Найден второй «черный ящик» разбившегося под Тегераном самолета

Найден второй «черный ящик» разбившегося под Тегераном самолета
12:36   8 Января 2020
Весь мир

Еврокомиссия призвала США и Иран прекратить применение оружия

Еврокомиссия призвала США и Иран прекратить применение оружия

Еврокомиссия призывает США и Иран немедленно прекратить применение оружия, чтобы дать пространство диалогу для деэскалации ситуации. Об этом заявила глава ЕК  Урсула фон дер Ляйен в среду, 8 января.

Утром состоялось спецзаседание коллегии еврокомиссаров. На нем обсуждалась ситуация вокруг событий на Ближнем Востоке, в частности в Ираке, Иране и Ливии, отметила она на брифинге.

Коллегия — руководящий орган Еврокомиссии. В него входят по одному представителю от каждой страны Евросоюза.

«Текущий кризис глубоко влияет не только на регион, но и на всех нас», — подчеркнула фон дер Ляйен.

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Автор: Арсений Аскольский

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