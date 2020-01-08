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Уральский путешественник добрался в Дубай на самокате

Уральский путешественник добрался в Дубай на самокате

Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Иране

Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Иране
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
США сбили украинский самолет, приняв его за правительственный борт, уверены в Иране

США сбили украинский самолет, приняв его за правительственный борт, уверены в Иране

 Найден второй «черный ящик» разбившегося под Тегераном самолета

Найден второй «черный ящик» разбившегося под Тегераном самолета
12:30   8 Января 2020
Весь мир

Рухани пригрозил США «отрезать ноги» на Ближнем Востоке за убийство Сулеймани

Рухани пригрозил США «отрезать ноги» на Ближнем Востоке за убийство Сулеймани

Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил властям США «отрезать ноги» на Ближнем Востоке за убийство командующего иранским спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани. Об этом он заявил в интервью местным СМИ.

По словам Рухани, убийство Сулеймани сравнимо с потерей человеком руки. Президент Ирана заявил, что в ответ на это страна готова «отрезать ноги» США на Ближнем Востоке.

Касем Сулеймани убит в результате удара США около аэропорта Багдада. В ответ на это Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке. Информации о жертвах нет, но Центральное командование ВС США заявило, что Иран выпустил 15 баллистических ракет, 11 из которых достигли своей цели.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #иран #политика #весь мир #рухани

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