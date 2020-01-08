Рухани пригрозил США «отрезать ноги» на Ближнем Востоке за убийство Сулеймани
Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил властям США «отрезать ноги» на Ближнем Востоке за убийство командующего иранским спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани. Об этом он заявил в интервью местным СМИ.
По словам Рухани, убийство Сулеймани сравнимо с потерей человеком руки. Президент Ирана заявил, что в ответ на это страна готова «отрезать ноги» США на Ближнем Востоке.
Касем Сулеймани убит в результате удара США около аэропорта Багдада. В ответ на это Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке. Информации о жертвах нет, но Центральное командование ВС США заявило, что Иран выпустил 15 баллистических ракет, 11 из которых достигли своей цели.