Российским авиакомпаниям рекомендовали не летать над Ираном и Ираком, а также над территорией Персидского и Оманского заливов. С таким заявлением выступила Росавиация.

В ведомстве отметили, что рекомендации выпущены в связи с рисками безопасности.

Ранее полеты над территорией Ирака из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке приостановили американские авиакомпании. Также стало известно, что французская авиакомпания Air France приостановила перелеты над территориями Ирана и Ирака. Казахстанская авиакомпания Air Astanа заявила, что их самолеты тоже будут облетать Иран и Ирак на рейсах в Дубай. Кроме того, на неопределенный срок приостановлены полеты «Международных авиалиний Украины» в Тегеран.

Центральное командование ВС США сообщило, что Иран выпустил по американским военным базам в Ираке 15 баллистических ракет, 11 из них достигли цели.

Утром 8 января самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение около Тегерана, вылетев в Киев. Погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа. По предварительным данным, причиной крушения является загоревшийся во время набора высоты двигатель. В украинской авиакомпании уточнили, что лайнер рухнул, набрав 2400 метров высоты.

Позднее в интернете появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент крушения украинского самолета в Иране.