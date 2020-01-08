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Иран законно ударил по базам США в Ираке после убийства Сулеймани, уверен военный эксперт

 Глава МИД Ирана назвал самообороной ракетные удары Тегерана по базам США в Ираке

Глава МИД Ирана назвал самообороной ракетные удары Тегерана по базам США в Ираке
Роскачество назвало российские продукты, которые могут конкурировать на мировом рынке

Роскачество назвало российские продукты, которые могут конкурировать на мировом рынке

 Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети

Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Иран законно ударил по базам США в Ираке после убийства Сулеймани, уверен военный эксперт

Иран законно ударил по базам США в Ираке после убийства Сулеймани, уверен военный эксперт

 Глава МИД Ирана назвал самообороной ракетные удары Тегерана по базам США в Ираке

Глава МИД Ирана назвал самообороной ракетные удары Тегерана по базам США в Ираке
11:58   8 Января 2020
Весь мир

Глава МИД Ирана назвал самообороной ракетные удары Тегерана по базам США в Ираке

Глава МИД Ирана назвал самообороной ракетные удары Тегерана по базам США в Ираке

Ракетные удары Ирана по военным объектам США в Ираке соответствуют закону и являются необходимой самообороной. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Наши действия были законной самообороной, и США должны избегать их оценки, основанной на иллюзиях», — заявил Зариф в эфире государственного телевидения Ирана, его слова приводит Reuters.

В ночь на 8 января Иран подверг ракетному обстрелу две военные базы США в Ираке, ответив тем самым на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани. По данным иранского телеканала Press TV, в результате ударов погибли 80 американских военных. Пентагон информацию о гибели солдат не подтверждает. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#сша #иран #политика #весь мир #зариф #сулеймани

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