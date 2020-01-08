Глава МИД Ирана назвал самообороной ракетные удары Тегерана по базам США в Ираке

Ракетные удары Ирана по военным объектам США в Ираке соответствуют закону и являются необходимой самообороной. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Наши действия были законной самообороной, и США должны избегать их оценки, основанной на иллюзиях», — заявил Зариф в эфире государственного телевидения Ирана, его слова приводит Reuters.

В ночь на 8 января Иран подверг ракетному обстрелу две военные базы США в Ираке, ответив тем самым на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани. По данным иранского телеканала Press TV, в результате ударов погибли 80 американских военных. Пентагон информацию о гибели солдат не подтверждает.