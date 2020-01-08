Рухнувший в Иране украинский самолет успел набрать 2400 метров высоты. Об этом на брифинге сообщил вице-президент по летной работе авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

По его словам, вероятность ошибки пилотов минимальна, причина крушения самолета не в этом.

Утром в среду, 8 января, самолет «Международных авиалиний Украины» вылетел из Тегерана в Киев и потерпел крушение. Находящиеся на борту 168 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Большинство из пассажиров являлись гражданами Ирана и Канады, все члены экипажа — украинцы. По предварительным данным, у самолета в набора высоты взлета взорвался двигатель, воздушное судно перестало подавать сигналы спустя 2 минуты после взлета.

После авиакатастрофы очевидцы опубликовали видео возможного крушения самолета, на котором видно, как горящий объект стремительно снижается в воздухе, а затем падает, и происходит взрыв. В авиакомпании уточнили, что предполетная проверка разбившегося в Иране украинского самолета прошла без замечаний.