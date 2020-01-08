Иран абсолютно обоснованно и ожидаемо нанес ответный ракетный удар по базам военных США в Ираке. Такое мнение в беседе с ФАН выразил военный эксперт Юрий Лямин. Иранская атака — реакция на убийство американцами командующего силами «Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани.

Собеседник агентства подчеркнул, что в данном случае Иран руководствовался статьей 51 Устава ООН, которая дает любой стране неотъемлемое право на самооборону в случае вооруженного нападения. Он также назвал удар по высокопоставленному иранскому лицу и его сопровождающим именно таким нападением. Иран, как суверенное государство, не мог оставить это без ответа.

«Стоит заметить, что действия США на Ближнем Востоке в принципе зачастую напоминают слона в посудной лавке. Пользуясь своей мощью, они регулярно полностью забывают про дипломатию, что зачастую приводит к катастрофическим последствиям для всего региона», — резюмировал Лямин.

Политолог и политтехнолог Наталья Елисеева в беседе с ФАН подчеркнула, что президент США Дональд Трамп использует Иран для своей предвыборной кампании, пытаясь устроить «маленькую победоносную войну».

«Но это не могло продолжаться долго, особенно после убийства Сулеймани. Терпение Ирана рано или поздно должно было лопнуть. Иран имел полное право на удар по американским базам за убийство своего генерала», — пояснила Елисеева.

Елисеева считает, что США до конца не понимали, будет ли реакция Ирана на убийство Сулеймани. Американцы должны понимать, если они не покинут территорию Ближнего Востока, их базы и дальше будут находиться под ударом.

«Для Вашингтона сейчас лучший вариант — покинуть Ближний Восток», — подчеркнула политолог.

Напомним, военные Пентагона в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака. Приказ о ликвидации был отдан лично Трампом.

Действия США спровоцировали эскалацию в регионе. В ночь на 8 января Иран ударил по двум военным базам США в Ираке. Точное число жертв неизвестно.