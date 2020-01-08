Предполетная проверка разбившегося в Иране украинского самолета прошла без замечаний. Об этом во время брифинга рассказал технический директор «Международных авиалиний Украины», чей самолет Boeing 737-800 разбился под Тегераном.

Как уточнил представитель авиакомпании, у проверяющих не возникло замечаний во время проверки самолета, а также перед его вылетом из Тегерана в Киев.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение неподалеку от Тегерана через несколько минут после вылета в Киев. На борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. По предварительной версии, самолета в момент полета взорвался двигатель. Большинство из пассажиров — граждане Канады и Ирана, все члены экипажа — граждане Украины. Россиян на борту самолета не было. Сейчас авиакомпания приостановила вылеты в Тегеран на неопределенный срок.

Ранее в Сети появилось видео очевидцев, которые утверждают, что засняли момент крушения самолета в Иране.