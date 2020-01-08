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 Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети

Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

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 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

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11:33   8 Января 2020
Весь мир

Посольство РФ в Тегеране сообщило, что россиян не было в самолете МАУ, рухнувшем в Иране

Посольство РФ в Тегеране сообщило, что россиян не было в самолете МАУ, рухнувшем в Иране

Граждан РФ не было на борту самолета 737–800 «Международных авиалиний Украины», который потерпел крушение утром 8 января под Тегераном. Об этом сообщило посольство России в столице Ирана.

Самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев. По данным МИД Украины на борту находились: 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 — Украины, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Германии, 3 — Великобритании. Все они погибли. Основной версией произошедшего рассматривается технические проблемы, связанные с работой двигателя.

Между тем, по заявлению технического директора авиакомпании «Международные авиалинии Украины», перед вылетом самолет прошел проверку, замечаний не было выявлено. 

 

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Автор: Мария Владимирова
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