«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как отметили в компании, решение принято после авиакатастрофы самолета Boeing 737-800. Ранее СНБО Украины сообщила, что на борту самолета находилось 168 зарегистрированных пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил. В аэропорту Тегерана заявили, что авиакатастрофа произошла из-за загоревшегося двигателя. Большинство из пассажиров самолета — граждане Ирана и Канады, все члены экипажа — украинцы. Самолет вылетел из Тегерана в Киев и перестал передавать сигналы диспетчерам через две минуты.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как неизвестный горящий объект падает и при столкновении с землей вспыхивает. Очевидцы говорят, что это именно момент крушения самолета.

Напомним, ранее США приостановили полеты над территорией Ирана из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.