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Роскачество назвало российские продукты, которые могут конкурировать на мировом рынке

 Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети

Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

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Иран законно ударил по базам США в Ираке после убийства Сулеймани, уверен военный эксперт

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11:17   8 Января 2020
Ближнее зарубежье

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как отметили в компании, решение принято после авиакатастрофы самолета Boeing 737-800. Ранее СНБО Украины сообщила, что на борту самолета находилось 168 зарегистрированных пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил. В аэропорту Тегерана заявили, что авиакатастрофа произошла из-за загоревшегося двигателя. Большинство из пассажиров самолета — граждане Ирана и Канады, все члены экипажа — украинцы. Самолет вылетел из Тегерана в Киев и перестал передавать сигналы диспетчерам через две минуты.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как неизвестный горящий объект падает и при столкновении с землей вспыхивает. Очевидцы говорят, что это именно момент крушения самолета.

Напомним, ранее США приостановили полеты над территорией Ирана из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #иран #происшествия #авиакатастрофа #чп

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