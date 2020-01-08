Экс-пилот считает, что украинский лайнер мог рухнуть из-за перегруза

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскачество назвало российские продукты, которые могут конкурировать на мировом рынке

Роскачество назвало российские продукты, которые могут конкурировать на мировом рынке

 Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети

Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Иран законно ударил по базам США в Ираке после убийства Сулеймани, уверен военный эксперт

Иран законно ударил по базам США в Ираке после убийства Сулеймани, уверен военный эксперт

 Глава МИД Ирана назвал самообороной ракетные удары Тегерана по базам США в Ираке

Глава МИД Ирана назвал самообороной ракетные удары Тегерана по базам США в Ираке
Роскачество назвало российские продукты, которые могут конкурировать на мировом рынке

Роскачество назвало российские продукты, которые могут конкурировать на мировом рынке

 Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети

Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Иран законно ударил по базам США в Ираке после убийства Сулеймани, уверен военный эксперт

Иран законно ударил по базам США в Ираке после убийства Сулеймани, уверен военный эксперт

 Глава МИД Ирана назвал самообороной ракетные удары Тегерана по базам США в Ираке

Глава МИД Ирана назвал самообороной ракетные удары Тегерана по базам США в Ираке
11:22   8 Января 2020
Весь мир

Экс-пилот считает, что украинский лайнер мог рухнуть из-за перегруза

Экс-пилот считает, что украинский лайнер мог рухнуть из-за перегруза

Специалист по безопасности полетов Александр Романов предположил, что украинский Boeing-737 мог рухнуть на территории Ирана из-за перегруза. Такую версию экс-командир воздушного судна высказал в разговоре с «360».

Судя по видео, опубликованном в Сети, лайнер практически не набирал высоту, отметил эксперт.  Романов считает, что свидетельствует либо о перегрузе лайнера, либо о неисправности двигателя.

«Буквально за секунду до основного взрыва, который произошел на очень небольшой высоте, была вспышка, возможно, вспышка двигателя. Это, вероятно, неустойчивая работа двигателя, так называемый помпаж с выбросом пламени», — заявил экс-командир.

Романов подчеркнул, что Boeing-737 — один из самых распространенных самолетов в мире. Эксперт не исключил, что самолет может быть очень старым, но пока данных о том, какая это модификация, нет.

Экс-пилот считает, что украинский лайнер мог рухнуть из-за перегруза

Собеседник телеканала призвал дождаться более точной информации.

Специалист отметил, что в Тегеране сейчас довольно сложная обстановка. Он добавил, что пока не может оценивать действия летчиков.

« Я думаю, что летчики — они не самоубийцы и сделали все, что возможно, что было в их силах», — резюмировал экс-летчик.

Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев. На месте крушения обнаружены «черные ящики». На борту находилось 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Основной версией произошедшего рассматривается возгорание двигателя. .

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украина #крушение #лайнер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...