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Роскачество назвало российские продукты, которые могут конкурировать на мировом рынке

Роскачество назвало российские продукты, которые могут конкурировать на мировом рынке

 Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети

Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

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11:02   8 Января 2020
Россия

Роскачество назвало российские продукты, которые могут конкурировать на мировом рынке

Роскачество назвало российские продукты, которые могут конкурировать на мировом рынке

Роскачество назвало российские продукты, которые могут конкурировать на мировом рынке. Об этом заявил глава ведомства Максим Протасов в интервью «Российской газете».

По словам Протасова, в нашей стране производят качественные продукты питания, которые могут составить конкуренцию на международном рынке. В частности, это мороженое, печенье, кондитерские изделия, а также растительное масло и продукты из российского зерна и муки. Как отметил глава Роскачества, страны Латинской Америки с удовольствием закупают у РФ премиальное мясо, которое по качеству в разы выше, чем в США и странах Европы.

Руководитель ведомства также рассказал, что Россия стала конкурентом другим странам на рынке круглого риса. Протасов говорит, что сейчас в России активно учатся производить качественные вина и сыры, а в скором времени страна станет конкурентоспособной по производству органических товаров.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #конкуренция #роскачество

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