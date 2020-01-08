Роскачество назвало российские продукты, которые могут конкурировать на мировом рынке. Об этом заявил глава ведомства Максим Протасов в интервью «Российской газете».

По словам Протасова, в нашей стране производят качественные продукты питания, которые могут составить конкуренцию на международном рынке. В частности, это мороженое, печенье, кондитерские изделия, а также растительное масло и продукты из российского зерна и муки. Как отметил глава Роскачества, страны Латинской Америки с удовольствием закупают у РФ премиальное мясо, которое по качеству в разы выше, чем в США и странах Европы.

Руководитель ведомства также рассказал, что Россия стала конкурентом другим странам на рынке круглого риса. Протасов говорит, что сейчас в России активно учатся производить качественные вина и сыры, а в скором времени страна станет конкурентоспособной по производству органических товаров.